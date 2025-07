Lady Gaga stürzt bei Konzert: Was sie danach macht, feiern die Fans

Bei ihrem Lauf durch den Konzertgraben stolperte die Künstlerin (39) und stürzte zu Boden. © Bildmontage: Screenshots/X/Trakk10

Die "Poker Face"-Sängerin verließ während eines Songs die Bühne, lief durch den Konzertgraben und war für ihre Fans so zum Greifen nah. Doch dann passierte es: Der Pop-Star kam ins Stolpern. Sie konnte sich zwar wieder fangen, doch beim zweiten Mal verlor sie endgültig das Gleichgewicht und stürzte vor den Augen ihres Publikums zu Boden.

Wie ein Video auf X zeigt, ließ sich die 39-Jährige davon nicht beirren: Sie rappelte sich schnell wieder auf und performte weiter, als wäre nichts gewesen. Auch ihre Fans ignorierten den kleinen Patzer, klatschten und jubelten vor Begeisterung.

Gaga liefert auf ihrer aktuellen Tournee eine einzigartige Bühnenshow voller Highlights: Mit gewagten Kostümen, ausgefallenen Choreografien und komplizierten Bühnenbildern sorgt sie für Staunen. Bei der Performance von "How Bad Do U Want Me" zeigt sie sich mit nacktem Oberkörper, später erscheint sie zur Zugabe in schwarzem Bodysuit, Lederjacke und Baseballcap.