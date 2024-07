Neues Lady-Gaga-Album in Sicht: "Nicht vergleichbar mit dem, was ich bisher gemacht habe"

Zuletzt hatte Lady Gaga (38) 2020 ihr Album "Chromatica" veröffentlicht. © Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Schon seit einiger Zeit teilt die "Paparazzi"-Sängerin Schnappschüsse aus dem Tonstudio auf Instagram. Mit ihrem aktuellen Post steigerte sie die Vorfreude der Fans: "Nur ich im Studio, glücklich wie noch nie beim Musikmachen. Ich bin so glücklich. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr hört, woran ich arbeite!"

Ihr siebtes Studioalbum sei etwas völlig Neues, verriet sie bei einem Q&A in Los Angeles: "Ich habe so viele Songs geschrieben und produziert, und es ist nicht vergleichbar mit dem, was ich bisher gemacht habe."

Weiter erzählte sie, wie sehr sie es liebe, Musik zu erkunden und Genres zu sprengen.