Fans erkennen sie kaum wieder: Welcher Mega-Star steckt hinter diesem neuen Look?

So konnten die meisten Fans der "Pokerface"-Sängerin kaum glauben, dass es sich hierbei wirklich um die Musikerin handelte, als sie das Foto am gestrigen Mittwoch in ihren Instagram-Feed gespült bekamen.

Begeistern wird sie sicher auch bald auf der großen Leinwand. An der Seite von Joaquin Phoenix wird sie für "Joker: Folie à Deux" in die Rolle als Harley Quinn schlüpfen.

Ihr schauspielerisches Können konnte Gaga bereits in der fünften Staffel "American Horror Story" sowie in den Kinofilmen "A Star Is Born" (2018) und "House of Gucci" unter Beweis stellen.