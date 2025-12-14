Schock auf Bühne: Lady Gaga muss Konzert plötzlich unterbrechen

Sydney (Australien) - Was war hier nur passiert? Lady Gaga (39, "Die With A Smile") musste ihr Konzert in Sydney am Samstagabend plötzlich unterbrechen.

Lady Gaga (39) tourt aktuell mit ihrer "Mayhem Bell"-Tour um die Welt. © PABLO PORCIUNCULA / AFP

Während die Musikerin gerade ihren Song "Garden Of Eden" im Zuge ihrer "Mayhem Ball"-Tour performte, gingen die Tänzer die Bühne entlang nach vorn - bevor mit einem Mal Panik ausbrach.

Kurzerhand gab Gaga ihrem Team ein Zeichen, die Musik zu unterbrechen. Doch wieso nur?

In mehreren Videos, die seither auf Social Media kursieren, kann man sehen, was genau im Accor-Stadion geschehen ist: Mitten während der Performance war einer der Tänzer plötzlich auf dem regennassen Boden ausgerutscht und schließlich von der Bühne gefallen.

Die Musik verstummte, im Hintergrund jubelten Fans. Die 39-Jährige hatte derweil aber nur Augen für den jungen Mann. Sofort rannte sie zum Bühnenrand und versicherte sich, ob es ihm gutgehe.

"Wir hatten hier gerade einen Unfall auf der Bühne", wandte sie sich kurzzeitig an die wartenden Zuschauer. "Es ist alles okay, bitte gebt uns noch eine Sekunde."

Anschließend nahm sie den Tänzer fest in ihre Arme. Die Show wurde kurz darauf fortgesetzt - auch der Verunglückte stand dabei wieder an der Seite der Künstlerin.