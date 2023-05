Lana Del Rey nach fast vier Jahren Konzertpause zurück - im Marilyn-Monroe-Look und mit neuem Album!

Lana Del Rey (37) ist zurück! Die Königin der nostalgischen Balladen stand nach fast vier Jahren endlich wieder für ein Konzert in Rio De Janeiro auf der Bühne! © MAURO PIMENTEL / AFP

Wie das Promi-Portal Page Six berichtete, war es das erste Mal seit November 2019, dass die "Summertime Sadness"-Interpretin für ein komplettes Konzert auf der Bühne stand.

In den letzten Jahren ließ es die Sängerin eher ruhig angehen: Del Rey trat nur in Late-Night-Talkshows auf. Anfang des Jahres war sie einmal mit der Band Bleachers beim High Water Festival in South Carolina auf der Bühne.

Doch am vergangenen Wochenende stand sie beim MITA Festival 2023 in Rio De Janeiro endlich wieder für ein ganzes Solo-Konzert im Rampenlicht.

Die 37-Jährige trug Songs aus ihrem frisch erschienenem Album "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" (dt. Hast du gewusst, dass es einen Tunnel unter dem Ocean Boulevard gibt) vor, welche die Vintage-Ästhetik in den für sie typischen Balladen widerspiegelten.

Verständlich also, dass sie für einen Auftritt in die Haut einer der größten Ikonen dieser Zeit schlüpfte und für ihre Fans in Rio mit blonden voluminösen Locken auftrat.

Lana Del Rey ließ sich auch in ihren neuesten Songs von den 50ern und 60ern inspirieren, experimentierte aber bei einigen Liedern mit Elementen, die man eher im Genre Electro-Pop findet.