Lavinia Wollny beantwortet brisante Frage: Deshalb fehlt Tim auf neuem Familienbild

Lavinia Wollny (25) und Tim Katzenbauer (26) sind Eltern zweier gemeinsamer Kinder. © Instagram/lavinia.wollny

Die mehr als 238.000 Instagram-Fans der zweifachen Mutter hatten in der jüngsten Vergangenheit bereits zu spekulieren begonnen, nachdem der Kölner Sender das Foto der TV-Familie geteilt hatte, auf dem die anwesenden Mitglieder in die Kamera gelächelt hatten.

Dass Loredanas (20) Verlobter Servet oder auch Estefanias (22) Liebster Ali auf der Aufnahme gefehlt hatten, überraschte die Fans dabei weniger, denn die beiden leben bekanntlich in der Türkei. Dass aber auch Lavis Partner Tim nicht abgelichtet wurde, schien bei einigen Fans Besorgnis verursacht zu haben.

Nachdem die Gerüchteküche am Dienstag heißlief und in den Kommentarspalten bei Instagram bereits über eine etwaige Trennung des Paares spekuliert wurde, äußerte sich die 25-Jährige am Abend schließlich höchstpersönlich in einer Fragerunde.

Auf die Frage, ob zwischen Lavinia und Tim "alles gut" sei, gab die TV-Bekanntheit schnell Entwarnung und erklärte: "Ja, bei mir und Tim ist alles in Ordnung, [...] wir sind noch zusammen."