Lavinia Wollny meldet sich nach Blitz-Renovierung und gibt Blick ins neue Haus

Lavinia Wollny (24) hatte ihren Fans erst kürzlich verraten, dass sie mit ihrer Familie umziehen wird. © Instagram/lavinia.wollny

Lavinia hatte ihre Fans schon allein mit der Tatsache, dass sie mit ihrer kleinen Familie umziehen wird, ziemlich überrascht - doch nicht nur das!

Gleich nach der Verkündung, dass die zweifache Mama mit ihren Liebsten ein Haus beziehen wird, hatte Lavi zudem erklärt, dass sie und ihr Verlobter Tim Katzenbauer nur zwei Wochen Zeit für die gröbsten Renovierungsarbeiten haben.

"Ganz schön sportlich", werden sich die Fans der 24-Jährigen da sicher gedacht haben, doch Lavis und Tims knapper Zeitplan ist offensichtlich aufgegangen.

In ihrer Instagram-Story hatte die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") an diesem Wochenende ein Update von der "Baustelle" gegeben und berichtet, dass die jungen Eltern die Maler- und Tapezierarbeiten in ihren neuen vier Wänden fast abgeschlossen haben.

Die Aufnahmen zeigten zudem, dass die neuen, hellen Räumlichkeiten der vierköpfigen Familie weitaus mehr Platz bieten, als ihre jetzige Wohnung - was vor allem die Kinder Haylie (2) und Linus (1) ziemlich freuen dürfte.