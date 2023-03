Verwirrung um Lavinia Wollny: Ist das zweite Baby schon da?

"Nein, das dauert noch was", so die kurze, aber deutliche Antwort der TV-Bekanntheit (" Die Wollnys "). Ein weiteres klares Indiz: Mama Silvia hat ihre neuerlichen Oma-Freuden noch nicht im Netz herausposaunt.

Auf dem Schnappschuss waren einige Mitglieder aus Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie in lustiger Karnevalsverkleidung abgelichtet worden. Auch Lavinia war darauf zu sehen. Und einigen Fans stach sofort die beachtliche Babykugel der 23-Jährigen ins Auge.

Die 23-jährige Tochter von Silvia Wollny (58) gewährt ihren rund 218.000 Fans auf Instagram nur äußerst selten einen Einblick in ihre besonderen Umstände. Erst kürzlich sorgte jedoch ein Foto für Aufsehen, das ihre Mutter in den sozialen Netzwerken teilte.

Die Geburt ihr kleinen Tochter Haylie Emilia (1) liegt gerade einmal 13 Monate zurück. © Instagram/lavinia.wollny (Screenshot)

Es war nicht die einzige Frage, die sich um die erneute Gravidität der Wollny-Tochter drehte. Auch das Rätsel um das Geschlecht des neuen Erdlings treibt die Community nach wie vor um. Doch auch an dieser Front gibt es nichts Neues zu verkünden.

Lavinia erklärte, dass sie und Tim sich im Gegensatz zur ersten Geburt diesmal nicht überraschen lassen wollten. Sie wissen demnach schon, ob Tochter Haylie eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder bekommen wird. Öffentlich preisgeben wollen sie diese Information allerdings nicht.

Ein Nutzer wollte von der 23-Jährigen noch wissen, ob sie ihr Kind erneut per Kaiserschnitt zur Welt bringen möchte? Diesbezüglich ist noch nichts in Stein gemeißelt. "Ich möchte gerne eine natürliche Geburt, damit ich danach nicht so eingeschränkt bin mit zwei Kindern", betonte die Blondine. Dies müsse jedoch mit einem Arzt abgeklärt werden.

Zur Erinnerung: Die Geburt von Töchterchen Haylie Emilia am 22. Februar 2022 liegt gerade einmal 13 Monate zurück. Die kleine "Motte" kam damals per Kaiserschnitt zur Welt.

Diese Tatsache könnte nun dafür sorgen, dass Lavinias zweites Kind ebenfalls nicht auf natürliche Weise geboren werden kann.