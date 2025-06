Kurioser Auftritt: Mitten im Song fallen Popstar die Zähne raus

LeAnn Rimes (42) berichtet in einem Instagram-Video von dem kuriosen Vorfall. © Screenshot/Instagram/leannrimes

Doch genau das passierte LeAnn Rimes (42) vor wenigen Tagen.

Wie Page Six nun berichtet, trat die Sängerin gerade im US-Bundesstaat Washington auf, als es passierte.

"Gestern Abend war ich gerade mitten in 'One Way Ticket' (einem ihrer Songs), als ich plötzlich etwas in meinem Mund ploppen spürte. Wer mich kennt, weiß, dass ich viele Zahn-OPs hinter mir habe – und vorne eine Brücke trage. Genau die ist mir während des Songs rausgefallen", erklärte sie in einem Instagram-Video.

Völlig panisch rannte sie kurzzeitig von der Bühne, um ihre Zähne zu richten - und kehrte wenig später zurück ans Mikrofon.

Jedoch verriet sie weiter: "Ich musste dann einfach ehrlich sein und dem Publikum sagen, was passiert ist. Sonst hätte ich wirklich komplett abbrechen müssen. Den Rest der Show habe ich dann wirklich die ganze Zeit so dagestanden - und meine Zähne festgehalten. Bei fast jeder Textzeile musste ich die Zähne wieder hineindrücken."