Ausgelassene Leni Klum feiert ihren Geburtstag: Aber was steht denn da auf der Torte?

New York (USA) - Model Leni Klum (20) feiert am heutigen Samstag ihren 20. Geburtstag und feiert ausgelassen mit einer Krone auf dem Kopf. Ihre Geburtstagstorte wirft allerdings Fragen auf.

Leni Klum ist am heutigen Samstag 20 Jahre alt geworden. © Screenshot/Instagram/@leniklum

Partyhütchen, Kerzen, Sahnetorte und Sekt: Die frischgebackene 20-Jährige lässt es sich an ihrem Ehrentag verdientermaßen gut gehen, wie die in ihrer Instagram-Story geteilten Bilder zeigen.

Die herzförmige Torte ist mit einer goldenen Kerze und einer kleinen roten Rose verziert. An sich ein schmackhafter Hingucker.

Doch warum steht da denn "Happy Birthday Brother" ("Alles Gute, Bruder")?

Da die Tochter von Supermodel Heidi Klum (50) offensichtlich gemeinsam mit ein paar Freunden feiert, könnte es sich um eine süße Geste ihrer Besten handeln, die sich vielleicht auch privat mit dem Kosenamen "Bruder" ansprechen.

Unwahrscheinlich - aber nicht auszuschließen - ist, dass in der Bäckerei ein kleiner Fehler unterlaufen ist und nun irgendwo ein kleiner Junge seinen Geburtstag samt einem Törtchen mit der Aufschrift "Alles Gute, Leni" feiert.

So oder so, Leni scheint sich außerordentlich über ihre Party zu freuen. Sie trägt eine goldene Krone, über der sie wiederum noch ein Partyhütchen aufgezogen hat, lässt sich das roséfarbene Kaltgetränk direkt in den Mund kippen und strahlt wie ein Honigkuchenpferd in die Kamera.