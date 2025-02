Papa Seal feiert 62. Geburtstag: Leni Klum rührt mit ganz besonderen Glückwünschen

New York City (USA) - Beim Klum-Klan herrschen enge Familienbande! Auch wenn Heidi Klum (51) und Ex-Mann Seal (62) schon seit 13 Jahren kein Paar mehr sind, steht Tochter Leni (20) dem Sänger nach wie vor sehr nah - immerhin ist er ihr Adoptivpapa! Zu seinem Geburtstag teilte das junge Model nun intime Einblicke und liebevolle Glückwünsche.

Leni Klum (20) schickte Papa Seal zum 62. Geburtstag rührende Grüße. © Jamie McCarthy / Getty Images via AFP

Zwar ging Leni aus der Beziehung ihrer Mutter mit Flavio Briatore (74) hervor, doch schon als Kleinkind wurde sie von Seal großgezogen, im Alter von fünf Jahren auch von ihm adoptiert.

Auch wenn die Ehe mit Heidi in die Brüche ging, für Leni blieb Seal immer ihr Papa, wie sie am Mittwoch (Ortszeit) in einem niedlichen Instagram-Post unter Beweis stellte.

An diesem Tag feierte Seal seinen 62. Geburtstag. Für seine Tochter Grund genug, mal tief in die Fotokiste zu greifen und eine intime Erinnerung an ihren Vater auszugraben.

"Der beste Papa seit dem ersten Tag, alles Gute zum Geburtstag", fand die 20-Jährige rührende Glückwunschsworte. Dazu postete sie zwei Schwarz-Weiß-Bilder von sich und ihrem Vater.

Drauf zu sehen: Leni als kleines Mädchen, wie sie mit dem damaligen Partner ihrer Mutter im Pool kuschelt.