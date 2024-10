Wow! Leni Klum verwandelt sich an Halloween in Hollywood-Ikone

Los Angeles/New York (USA) - Bald ist Halloween - und das bedeutet in den Star -Metropolen New York und Los Angeles natürlich, dass bereits seit Tagen eine schaurig-pompöse Promi-Fete nach der anderen stattfindet. Auch Leni Klum (20) will sich die Feierlichkeiten offenbar nicht entgehen lassen. Dabei wandelt sie allerdings ausnahmsweise mal nicht auf den Spuren ihrer berühmten Mutter ...

Leni Klums (20) Outfit für Halloween steht fest! © Montage: Instagram/leniklum

Denn wie alle Welt weiß, setzt Ex-Supermodel Heidi Klum (51) am spukigsten Tag des Jahres nicht etwa ihre äußerlichen Vorzüge in Szene, sondern wählt stattdessen maximal ausgefallene Kostüme, in denen sie kaum wiederzuerkennen ist.

Das kann man von ihrer Tochter - zumindest in diesem Jahr - allerdings nicht behaupten: Leni verwandelt sich an Halloween in Baywatch-Ikone Pamela Anderson (57)!

In ihrer Instagram-Story führte sie ihren knapp zwei Millionen Followern am Montagabend ihr "Kostüm" vor. Sexy statt gruselig: Mit verwegenen blonden Haaren und einem extrem knappen Leder-Outfit samt XXL-Dekolleté kam sie dem Aussehen einer jungen Pamela Anderson erstaunlich nahe.

Das junge Model bewies dabei auch Liebe fürs Detail: Die 20-Jährige trug am Oberarm sogar Pams berühmtes Stacheldraht-Tattoo. Doch das war noch nicht alles!

Denn wie die Fans auf ihrem Instagram-Profil sehen konnten, war Lenis Look nur die Hälfte eines Partnerkostüms.