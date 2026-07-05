Leni Klum zeigt sich im Bikini - Mama Heidi weist sie öffentlich zurecht

Los Angeles (USA) - Mama sieht alles! Auf ihrem neuesten Instagram-Foto zeigt Model Leni Klum (22) viel nackte Haut. Doch ein Detail passt ihrer Mutter Heidi Klum (53) dabei so gar nicht.

Heidi (53) und Leni Klum (22) haben ein inniges Verhältnis. © picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Eng aneinander geschmiegt blicken Leni und ihre Freundin Kayla Dardashti auf dem freizügigen Schnappschuss in die Kamera und präsentieren ihre aufeinander abgestimmten Outfits zum 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag.

Ihre "Uniform", wie die beiden jungen Frauen ihren Look beschreiben, besteht aus zwei Bandanas in den Farben der US-Flagge, die sich die Freundinnen um den Kopf gebunden haben.

Während Heidis Tochter ein blaues Kopftuch trägt, hat sich Kayla für die Farbe Rot, in Kombination mit einem weißen Tanktop und einer Jeans, entschieden.

Leni hingegen wählte deutlich weniger Stoff. Die 22-Jährige trägt obenrum lediglich ein knappes Bikini-Oberteil und gibt damit den Blick auf ihr Dekolleté frei. Dabei nicht zu übersehen: die rote Färbung ihrer Haut.