Leni Klum zeigt sich im Bikini - Mama Heidi weist sie öffentlich zurecht
Los Angeles (USA) - Mama sieht alles! Auf ihrem neuesten Instagram-Foto zeigt Model Leni Klum (22) viel nackte Haut. Doch ein Detail passt ihrer Mutter Heidi Klum (53) dabei so gar nicht.
Eng aneinander geschmiegt blicken Leni und ihre Freundin Kayla Dardashti auf dem freizügigen Schnappschuss in die Kamera und präsentieren ihre aufeinander abgestimmten Outfits zum 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag.
Ihre "Uniform", wie die beiden jungen Frauen ihren Look beschreiben, besteht aus zwei Bandanas in den Farben der US-Flagge, die sich die Freundinnen um den Kopf gebunden haben.
Während Heidis Tochter ein blaues Kopftuch trägt, hat sich Kayla für die Farbe Rot, in Kombination mit einem weißen Tanktop und einer Jeans, entschieden.
Leni hingegen wählte deutlich weniger Stoff. Die 22-Jährige trägt obenrum lediglich ein knappes Bikini-Oberteil und gibt damit den Blick auf ihr Dekolleté frei. Dabei nicht zu übersehen: ihre gerötete Haut.
Heidi Klum ermahnt Tochter Leni Klum: "Bitte mehr Sonnencreme"
Auch Mama Heidi kann beim Sonnenbrand ihrer Tochter offenbar nur schwer wegschauen, wie sie prompt in einem mahnenden Kommentar deutlich machte: "Bitte mehr Sonnencreme, Mädels", forderte die GNTM-Chefin unter dem Foto ihrer Ältesten und erntete dafür jede Menge Zustimmung von anderen Usern.
Während viele Fans virtuell Beifall klatschten, feierten einige Follower Heidis Reaktion als "beste Mama-Antwort" und gaben ihrer Tochter den Tipp, "auf Mutti zu hören".
Ob Leni Mamas Ratschlag tatsächlich beherzigen wird? Bislang hat sie öffentlich nicht auf den Kommentar ihrer berühmten Mutter reagiert.
Titelfoto: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska