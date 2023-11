Sie haben es schon wieder getan: Leni tanzt und singt halbnackt mit Mama Heidi

Leni (19) und Heidi Klum (50) sorgen mit ihren Unterwäsche-Clips für Aufsehen. (Archivbild) © dpa/Intimissimi/Calzedonia

Sowohl Leni (fast zwei Millionen Insta-Follower) als auch ihre berühmte Mama (11,7 Mio. Follower) posteten mehrere Fotos und eine Aufnahme der besonderen Art auf ihren Instagram-Kanälen.

Die Aktion ist Teil der Weihnachts-Kampagne des Dessous-Herstellers "Intimissimi". Seit Oktober 2022 stehen die in den USA lebenden Models für die italienische Marke vor der Kamera. Die reizvollen Aufnahmen hatten damals für reichlich Kritik gesorgt.

Inzwischen scheinen sich die meisten an die leicht bekleideten Fotos von Mutter und Tochter gewöhnt zu haben. Unter den drei Fotos und einem Video, das Leni postete, ließen sich fast nur positive Rückmeldungen lesen.

Auf zwei Bildern ist die 19-Jährige alleine zu sehen: Einmal in schwarzen, einmal in roten Dessous - beide Outfits stammen aus der Kategorie "Reizunterwäsche". In dem roten Look ist sie noch ein weiteres Mal an der Seite ihrer Mutter zu sehen: Die 50-Jährige hat dabei ebenfalls nur einen BH und einen Slip an.

In einem gemeinsamen Clip versuchen Leni und Heidi dann noch zu beweisen, dass sie nicht nur modeln können.