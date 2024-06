"Let's Dance"-Star Christina Hänni ehrlich: Das ist als Neu-Mama "alles andere als angenehm"

Ob Christina Hänni (34) im kommenden Jahr wieder an "Let's Dance" teilnehmen wird, ist noch unklar. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshot)

Genau das hat Christina nun auf Instagram verraten. Bei einer Fragerunde berichtet die "Let's Dance"-Tänzerin davon, wie die ersten Tage als Neu-Mama liefen und womit sie noch Schwierigkeiten hat.

Insgesamt sei Christina gut in ihrem neuen Leben angekommen, verrät sie: "Zu Beginn habe ich einfach 'funktioniert'. Aber mittlerweile fühlt sich vieles natürlich an und ich komme immer mehr in der neuen Rolle an."

Dabei war der Start als kleine Familie allerdings noch etwas holprig. Weil die Geburt sehr kräftezehrend war, musste sich die 34-Jährige erst einmal ausruhen und das Bett hüten.

"Es ist wichtig, dass man sich körperlich und mental erholen kann", bekräftigt Christina nun bei Instagram und ergänzt: "Es ist aber kein Wettbewerb und wenn man sich die Zeit nehmen kann, ist es langfristig Gold wert für den Körper."