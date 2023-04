"Glücklicher Kerl": Lewis Capaldi spricht erstmalig über seine bildschöne Freundin!

London - Es ist eine dieser Promi-Beziehungen, die dem Rampenlicht normalerweise eher fernbleibt: Lewis Capaldi (26) und die schottische Schauspielern Ellie MacDowall (23). Doch jetzt packte der Chartstürmer höchstpersönlich aus und gab seinen Fans einen kleinen Einblick in sein Liebesglück.

Lewis verriet außerdem, dass seine neue Single "Wish You the Best" ein Trennungslied ist, nachdem der Star von 2014 bis 2016 immer wieder mit der britischen " Love Island "-Gewinnerin Paige Turley (25) zusammen war.

In einem Interview mit dem britischen Sender " BBC Radio 2 " sprach Capaldi nun erstmalig selbst über seine Liebe. Der 26-jährige Chartstürmer sagte dem Moderator Scott Mills: "Ich habe eine Freundin und es läuft wirklich gut, ich bin ein glücklicher Kerl, sie ist eine reizende Frau und ich fühle mich mit allem wohl."

"Obwohl sie normalerweise sehr zurückhaltend sind, konnte er auf der After-Party die Finger nicht von ihr lassen", erklärte die Quelle weiter. "Es war sehr süß, ihn so glücklich zu sehen, und Ellie betet ihn offensichtlich auch an."

Anscheinend wollten beide ihre aufblühende Romanze in der Anfangsphase geheimhalten. Wie ein Insider gegenüber der Sun verriet, soll Capaldi schon "seit einiger Zeit" mit der brünetten Schönheit zusammen sein.

Im Februar hatten sich der Sänger und die in Edinburgh geborene Schauspielerin das erste Mal öffentlich auf der Afterparty der Brit Awards gezeigt. Nach der starbesetzten Zeremonie wurde das Paar tuschelnd, knutschend und knuddelnd gesichtet.

Bildmontage: Rich Polk/Getty Images via AFP

Elli MacDowall (23) wurde erstmals im November 2022 mit dem Sänger gesichtet. © Bildmontage: Instagram/elliemacdowall

Die 23-jährige Ellie MacDowall ist Schauspielerin und Tänzerin aus Schottland. Aktuell lebt sie in London, kommt aber ursprünglich aus Edinburgh. Im Jahr 2020 schloss sie ihr Studium an der MGA Academy of Performing Arts ab.

Derzeit wird sie von Simon How Associates vertreten und laut Metro wird sie in einem kommenden Biopic über Cary Grant namens "Archie" mit Jason Isaacs (59) in der Hauptrolle zu sehen sein.