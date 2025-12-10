Liebes-Aus bei Roland Trettl und Miriam Höller? Das sagt Promi-Paar zu fiesen Gerüchten

Köln - Ist ihre Liebe nach nicht mal einem Jahr wieder vorbei? Im Netz kursieren derzeit Trennungsgerüchte um Roland Trettl (54) und Freundin Miriam Höller (38). Jetzt hat der Star-Koch unmissverständlich reagiert!

Mit diesen Schlagzeilen müssen sich Roland Trettl und Miriam Höller aktuell herumschlagen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Roland Trettl

Erst Ende Januar dieses Jahres hatte der "First Dates"-Chef die Liebe zu Ex-Stuntfrau Miriam öffentlich gemacht.

Denen, die über ein Liebes-Aus spekulieren, haben Roland und Miriam nur eines zu sagen.

"Dem Menschen, der solche Unwahrheiten postet, wünschen wir einen herrlich langen Durchfall", heißt es zu sämtlichen Fake-Überschriften in der neuesten Instagram-Story des Halb-Italieners.

Für reichlich Zweifel an den Trennungsgerüchten sorgten außerdem auch die jüngsten Liebeserklärungen der beiden Turteltauben.

"Ich liebe es gerade, wieder in einer Beziehung zu sein, und das in einer so wunderbaren, das macht mich sehr glücklich", schwärmte Miriam Höller zuletzt gegenüber RTL von ihrer besseren Hälfte.