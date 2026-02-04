Nach Dschungelteilnahme ging es für Silva bergab: Heute feiert sein Song ein Comeback

Der Sänger Silva Gonzalez (46) war auch einmal Teilnehmer beim Dschungelcamp. Dies sollte eigentlich seine Karriere ankurbeln, aber es passierte das Gegenteil.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Der Frontmann der "Hot Banditoz" ließ nichts unversucht, um weiterhin im Rampenlicht zu stehen. Neben der Musik ist der 46-Jährige heute vor allem in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen.

Silva Gonzalez (46) hatte sich von seiner "Dschungelcamp"-Teilnahme mehr erhofft. © Screenshot: Instagram/silvagonzalez_official Vor 13 Jahren war Silva Gonzalez (46) selbst im Dschungelcamp, um seine Karriere anzukurbeln, doch der große Erfolg blieb aus. Stattdessen ging es nur in eine Richtung, und zwar "abwärts", wie er bei Spiegel TV berichtete. "Was ich mir damals versprochen habe, wenn ich in so ein großes Format gehe: viele Jobs, viele weitere TV-Angebote sowie Geld und Ruhm", so der Gonzalez. Doch stattdessen folgte der Absturz. "Wenn du an der Spitze bist, gibt es nur noch den Weg nach unten", sagte der Sänger damals zwei Jahre nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme. Promis & Stars "Discounter"-Star Bruno Alexander über neuen Film: "Als würde man sich die Hose runterziehen" Neben ausbleibenden Charterfolgen oder TV-Teilnahmen folgten private Probleme: gescheiterte Beziehungen, ein verstorbener Freund und ein Aufenthalt in der Psychiatrie.

"Shake Your Balla" feiert Comeback auf TikTok