Liebes-Aus nach sechs Jahren: Jasna Fritzi Bauer verkündet Trennung

Alles in Kürze

Jasna Fritzi Bauer (35, r.) und die Künstlerin Katharina Zorn (33) sind kein Paar mehr. © Monika Skolimowska/dpa

"Ich möchte Euch mitteilen, dass Katharina und ich in Zukunft getrennte Wege gehen. Wir bitten Euch darum, unsere Privatsphäre zu respektieren", schrieb Jasna Fritzi Bauer in ihrer Story.

Die schlichte gelbe Schrift auf dunklem Hintergrund signalisiert, dass die "Tatort"-Darstellerin (spielt die Ermittlerin Liv Moorman in der Bremer Ausgabe der Krimi-Reihe) in der Öffentlichkeit einen nüchternen Umgang mit dem Ende der Beziehung pflegen will.

Für ihre Ex-Freundin Katharina schien die öffentliche Verkündung dennoch überraschend zu kommen. "Heute Morgen bin ich aufgewacht, und das Leben war anders. Mein Handy war aus, und ich wurde überwältigt mit unglaublich vielen Nachrichten aus den verschiedensten Ecken."

Zorn fuhr fort: "Unsere Trennung so gestern öffentlich zu machen, war nicht meine Entscheidung und dass das heute so geschieht, hat mich kurz aus der Bahn geworfen." Sie werde sich jetzt wieder zurückziehen, kündigte die Autorin an.

Als die Schauspielerin und die Künstlerin ihre Liebe im Juni 2024 öffentlich machten, waren sie bereits seit fünf Jahren ein Paar. Gemeinsam kümmerten sich die Frauen um Katharina Zorns Tochter Zoe (7) und den Dalmatiner Ace.