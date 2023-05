Lilli Hollunder macht süße Liebeserklärung an ihren René

Hamburg - Happy Birthday, Lilli Hollunder ! Die Schauspielerin und Zweifach-Mama hat am Freitag ihren 37. Geburtstag gefeiert.

Lilli Hollunder (37) und René Adler (38) sind nach wie vor überglücklich. © Instagram/lilli

Ihren Ehrentag hat die ehemalige "Verbotene Liebe"-Darstellerin gemeinsamen mit ihrem Ehemann, Ex-HSV-Profi René Adler (38), in ihrer Wahl-Heimat Hamburg verbracht.

Offenbar hat René ihr ein paar wunderschöne Tage beschert. Überglücklich wendete sich Lilli nun mit liebevollen Worten an ihren Gatten.

In ihrer Instagram-Story postete sie ein Foto des 38-Jährigen in einem Restaurant. "Danke an meinen besten Freund für dieses schönes Geburtstagswochenende", schrieb sie dazu.

Mit ihren mehr als 30.000 Followern teilte sie außerdem ein süßes Pärchen-Bild. Auf dem Selfie grinsen die beiden Wange an Wange geschmiegt in die Kamera. "Ich glaube, du weißt gar nicht, wie sehr ich dich liebe", machte sie ihm eine romantische Liebeserklärung.

Auch René teilte ein Bild seiner Liebsten, auf dem sie an einem Spielautomaten steht und eine Grimasse zieht. Dazu gratulierte er ihr zum Geburtstag: "Du bist definitiv mein Endgegner und dafür liebe ich dich jeden Tag. Happy Birthday Babser, ich bin so froh, dass du jedes Level im Spiel des Lebens mit unseren Kids und mir bestreitest."