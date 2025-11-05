Baby-Drama um Loredana Wollny: Mann und Sohn dürfen nicht einreisen

Loredana Wollny sitzt derzeit völlig allein gelassen in Deutschland! Gegen die Einreise ihres Mannes haben deutsche Behörden aber etwas...

Von Maurice Hossinger

Hückelhoven - Mitten in der Hochphase ihrer Schwangerschaft kämpft Loredana Wollny (21) derzeit mit den deutschen Behörden. Wird die künftige Zweifach-Mama etwa komplett sich selbst überlassen?

Die letzten Tage scheinen Loredana Wollny ordentlich zugesetzt zu haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Loredana Wollny Schon vor rund einer Woche hatte die 21-Jährige auf Rat ihrer Ärzte die Türkei verlassen, um in Deutschland ihr zweites Baby zur Welt zu bringen. Trotzdem hat die baldige Zweifach-Mama aber ein Riesenproblem: Ehemann Servet (25) und Sohnemann Aurelio (2) dürfen nicht einreisen! "Mein Mann, mein Kind und ich stecken in einer unvorstellbar schweren Zeit. Ich bin schwanger – eine Risikoschwangerschaft. Und trotzdem sitze ich alleine in Deutschland", klagt die jüngste Tochter von Silvia Wollny (60) in einem minutenlangen Video auf Instagram. Promis & Stars Lauter Ruf nach Vier-Tage-Woche: TV-Star rechnet mit Arbeitsmoral junger Leute ab Bereits seit zwei Jahren kämpfen Loredana und Servet für ein Visum des 25-Jährigen. Den ersten Antrag hatten die Behörden deshalb abgelehnt, weil man Sorge davor habe, dass Servet nicht mehr in sein Heimatland Türkei zurückkehren werde.

Loredana Wollny im Stich gelassen von Behörden?