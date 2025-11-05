Peinliches Furz-Fiasko für Evelyn Burdecki: Dieses Date ging in die Hose
Köln - Evelyn Burdecki und die Suche nach dem Mann fürs Leben ist zweifelsohne ein Kapitel für sich. Jetzt hat die 37-Jährige mal wieder eine skurrile Anekdote aus ihrem bewegten Dating-Leben preisgegeben!
In der RTL-Rubrik "Ein Promi, ein Joker" wird die Kult-Blondine von Moderator David Modjarad nach ihrem peinlichsten Date gefragt. Und wie man es von ihr aus diversen Formaten gewohnt ist, nimmt sie dabei natürlich wieder kein Blatt vor den Mund.
"Ich hab' alles vollgefurzt", platzt es schonungslos offen aus Evelyn heraus. Ihr Gegenüber kann sich daraufhin vor Lachen kaum noch auf seinem Stuhl halten. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin würde diese Erinnerung dagegen wohl viel lieber löschen.
Sie erklärt dazu: "Das war so peinlich. Ich kriege schon wieder Schweißausbrüche. Es war wirklich schlimm." Dabei schien zunächst alles gut zu laufen. Immerhin habe es sich bei der Begegnung mit dem Mann bereits um das vierte Date gehandelt.
Der vielversprechende Abend endete für die beiden Turteltauben sogar in Evelyns Hotelzimmer. Doch ausgerechnet dort nahm das Treffen wenig später noch eine äußerst unangenehme Wendung.
In der festen Überzeugung, der Mann habe das Zimmer bereits verlassen - immerhin hatte man sich bereits offiziell voneinander verabschiedet - zog sich die einstige "Dschungelcamp"-Siegerin ins Badezimmer zurück, wie sie im Interview berichtet.
Evelyn Burdecki verrät: So müsste ihr Traummann sein
"Ich habe die Tür auch zuklappen gehört", betont Evelyn und schiebt dann vielsagend hinterher: "Da habe ich Gas gegeben!". Anschließend kehrte sie nichtsahnend in ihren Wohnbereich zurück. "Und dann stand er da." Offenbar hatte er alles gehört ...
Wie es nach dem Flatulenz-Fiasko weiterging, verrät die gebürtige Düsseldorferin mit polnischen Wurzeln zwar nicht, da sie jedoch nach wie vor Single ist, erübrigt sich jedes weitere Nachhaken.
Doch welche Eigenschaften sollte ihr Traumprinz eigentlich mitbringen? Auch hier hat Evelyn eine klare Vorstellung: "Der müsste die Liebe zum Essen haben. Ich möchte keinen Mann haben, der die Salatblätter zählt."
Ihr potenzieller Mr. Right solle sich im Restaurant auch mal einen Burger oder Fritten bestellen.
"Oder auch mal einen Döner, wo alles an der Seite runterläuft. Das ist für mich die wahre Liebe", stellt der TV-Star gegenüber dem Kölner Privatsender klar. Spontan, familiär und abenteuerlustig sei ebenfalls nicht verkehrt.
Titelfoto: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)