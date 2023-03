Loredana Wollny beleidigt Fans und verrät den Grund ihrer Reise ohne Baby Aurelio!

Istanbul - Loredana Wollny wehrt sich! Nachdem die 19-Jährige im Netz offenbart hatte, ohne ihr Baby nach Istanbul gereist zu sein, brach ein Shitstorm über das Wollny-Küken herein. Nun erklärte sie die Hintergründe und rechnete gleichzeitig mit ihren "Fans" ab.

Loredana Wollny (19) und ihr Verlobter Servet flogen spontan nach Istanbul. © Instagram/loredanawollny (Screenshots, Bildmontage)

Bei Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie ist immer was los. Am 20. Dezember brachte Loredana ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem genießen sie und ihr Verlobter Servet die Kennenlernzeit mit Söhnchen Aurelio in vollen Zügen.

Nur wurde der drei Monate alte Säugling allerdings spontan bei Oma Silvia Wollny (58) "geparkt", damit die Eltern in die türkische Metropole am Bosporus reisen konnten. Für viele Fans ein absolutes No-Go. Über die Hintergründe ihres Trips verlor "Lore" zunächst kein Sterbenswort. Sofort hagelte es Kritik.

Wutentbrannt meldete sich die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") am Abend in ihrer Instagram-Story. "Ich bekomme super böse Nachrichten: 'Wie kannst du dein Kind allein lassen' und 'Rabenmutter' und so etwas. Ey Leute, ihr habt keine Ahnung", pestete die 19-Jährige gegen ihre Community.

Einmal in Rage, legte Loredana weiter nach: "Ich bin die Mutter und wenn ich sage, es ist für mich in Ordnung, dass der Kleine bei Oma bleibt für ein paar Tage, dann ist das meine Entscheidung und nicht eure. Ihr habt mir die Entscheidung nicht abzunehmen und das habt ihr zu akzeptieren, ob ihr's wollt oder nicht!"