Loredana Wollny teilt neues Liebes-Foto mit Servet: Fans interessiert nur ein Detail

Türkei - Loredana Wollny (21) meldete sich jüngst wieder einmal mit einem Liebes-Post bei Instagram, in dem sie ihrem Ehemann Servet Özbek rührende Worte widmete. Viele Fans der Wollny-Tochter interessierten sich allerdings nur für ein bestimmtes Detail des Fotos.

Alles in Kürze

Loredana Wollny (21) und ihr Liebster sind seit April dieses Jahres verheiratet. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny

Loredana und Servet schweben nicht erst seit ihrer Hochzeit im April dieses Jahres auf Wolke sieben, sondern bereits seit dem Beginn ihrer rund vierjährigen Partnerschaft - und das soll auch jeder sehen!

So teilte die 21-Jährige am Donnerstag ein neues Pärchen-Bild mit ihren mehr als 440.000 Instagram-Fans, auf dem das Ehepaar am türkischen Strand posiert und sich verliebt anschaut.

"Manchmal braucht es keine großen Worte – ein Blick, ein Lächeln, ein gemeinsamer Moment am Meer reicht aus, um zu wissen: Ich bin genau da, wo ich hingehöre", schrieb die Wollny-Tochter in der Bildunterschrift und bedankte sich bei ihrem Mann dafür, dass er "ihr Zuhause" geworden sei.

"Ich liebe dich. Für jetzt, für immer", versprach Lore und kassiert für den Beitrag mehrere Tausend "Likes" ihrer Follower - einigen stach jedoch ein Detail ins Auge, das Verwirrung stiftete: Die Hand am rechten Bildrand, die offensichtlich nicht Loredana gehörte.