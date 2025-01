Klimawandel für Los-Angeles-Feuer verantwortlich? Kachelmann wettert gegen Neubauer!

Auf X teilte Luisa Neubauer (28) Bilder und Videos rund um die Feuer in Los Angeles. © David Hammersen/dpa

Am Mittwoch teilte die 28-Jährige ein Bild eines brennenden Spielplatzes in Kalifornien auf der Social-Media-Plattform X. Dazu schrieb sie: "Das wäre das ehrliche Titelfoto für einen Wahlkampf, der bisher meint, die wohl größte Krise des Jahrhunderts ausladen zu können."

Ihre Quintessenz dabei: Der Klimawandel ist schuld an der aktuellen Katastrophe an der Westküste.

Um ihre Aussage zu untermauern, teilte sie am Donnerstag auch noch ein Video auf ihrem Account: "Ja, Brände hat es immer gegeben, wird's immer geben, keine Frage. Aber wir wissen sehr eindeutig mittlerweile: Dadurch, dass wir die Klimasysteme in der Welt so sehr verändert haben, haben wir unter anderem die Niederschlagsmuster verändert."

Somit würden wir aktuell in einer Welt leben, in der es mehr Starkregen und mehr Dürren gibt – also "weniger Durchschnittsregen". "Und genau das ist der Fall in der Region. Da hat's gerade sieben Monate lang nicht geregnet. Das brennt da jetzt wie Zunder."

Aussagen, mit denen Kachelmann nichts anfangen konnte. "Wenn es etwas gibt, was sich am wenigsten als Symbol für die Klimakrise eignet, dann ist es ein Waldbrand in Kalifornien", wetterte er online zu ihrem ersten Beitrag. "Mehr oder weniger alles, was Sie sich vorstellen, ist ein besseres Symbol für die Klimakrise."