Luisa Neubauer erhält besondere Auszeichnung und ist damit die Jüngste jemals!

Hamburg - Ein Ehrentitel, der einem einzig und allein in Hamburg verliehen werden kann. Luisa Neubauer (28) ist die neue Ehren-Alster-Schleusenwärterin. Eine Lobeshymne auf die Klimaaktivistin.

Luisa Neubauer (28) wurde von der Stadt Hamburg mit der besonderen Auszeichnung "Ehren-Alster-Schleusenwärterin" geehrt. © Marcus Brandt/dpa

Neben dem außergewöhnlichen Titel darf die Aktivistin auch die dazu passende Medaille tragen. Mit ihren 28 Jahren ist sie nicht nur die 40., sondern auch die jüngste Ehren-Alster-Schleusenwärterin, die jemals mit der hanseatischen Ehrung ausgezeichnet wurde.

Die Wahl-Berlinerin habe die Auszeichnung besonders wegen ihrer herausragenden Rolle in der deutschen Klimaschutzbewegung erhalten, begründete das Schleusenwärter-Komitee die Wahl. Zudem ist Neubauer gebürtige Hamburgerin - das passt also!

Mit ihren unzähligen Auftritten habe sie bislang unermüdlich dazu beigetragen, "dass der Kampf gegen den Klimawandel gerade in Deutschland heute einen anderen Stellenwert hat als vor wenigen Jahren", so die weitere Begründung. Beeindruckt hat die Jury zusätzlich die "Unerschrockenheit, Zielstrebigkeit und Uneigennützigkeit" der "Treiberin" der Bewegung Fridays for Future.

Die Stadt Hamburg sei eines der wichtigsten Betätigungsfelder für die Klimabewegung in Europa. In der Hansestadt waren schon Hunderttausende für mehr Klimaschutz gemeinsam auf die Straße gegangen.