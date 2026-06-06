Madonna überrascht Fans mit Geheim-Konzert am Times Square
New York (USA) - Pop-Queen Madonna (67) hat Tausende Fans mit einem Überraschungskonzert am New Yorker Times Square aus dem Häuschen gebracht und dabei gleich ihr neues Album vorgestellt.
Im knallpinken Korsett, mit silbernen Overknee-Stiefeln und begleitet von Tänzern und DJ betrat die Sängerin die Bühne. Ihre ersten Worte an die Menge: "Hi, Schwule!" Anschließend verwandelte sie den berühmtesten Platz Manhattans für rund 15 Minuten in einen riesigen Open-Air-Club.
Mit dem Auftritt eröffnete Madonna den "Pride Month", in dem weltweit die LGBTQ+-Community gefeiert und für Gleichberechtigung geworben wird. Organisiert wurde das Event gemeinsam mit "Grindr", einer der bekanntesten Dating-Apps für schwule, bisexuelle, trans und queere Menschen.
Neben ihren Kult-Hits "Hung Up", "Get Together" und "I Love New York" präsentierte die 67-Jährige auch mehrere Songs ihres neuen Albums "Confessions II". Die Platte erscheint am 3. Juli und gilt als Nachfolger ihres Erfolgsalbums "Confessions on a Dance Floor" von 2005.
Passend zum Anlass leuchteten während der Show Regenbogenfarben über den Platz. Madonna selbst bezeichnete das neue Werk als einen "Liebesbrief an die Dance-Musik und an alle Orte und Gemeinschaften, die sie erschaffen oder genießen".
Titelfoto: Fotomontage/IMAGO/ZUMA Press/IMAGO/ZUMA Press Wire