Madonna überrascht Fans mit Geheim-Konzert am Times Square

New York (USA) - Pop-Queen Madonna (67) hat Tausende Fans mit einem Überraschungskonzert am New Yorker Times Square aus dem Häuschen gebracht und dabei gleich ihr neues Album vorgestellt.

Im knappen Outfit räkelte sich Madonna (67) in New York auf der Bühne. © Fotomontage/IMAGO/ZUMA Press

Im knallpinken Korsett, mit silbernen Overknee-Stiefeln und begleitet von Tänzern und DJ betrat die Sängerin die Bühne. Ihre ersten Worte an die Menge: "Hi, Schwule!" Anschließend verwandelte sie den berühmtesten Platz Manhattans für rund 15 Minuten in einen riesigen Open-Air-Club.

Mit dem Auftritt eröffnete Madonna den "Pride Month", in dem weltweit die LGBTQ+-Community gefeiert und für Gleichberechtigung geworben wird. Organisiert wurde das Event gemeinsam mit "Grindr", einer der bekanntesten Dating-Apps für schwule, bisexuelle, trans und queere Menschen.

Neben ihren Kult-Hits "Hung Up", "Get Together" und "I Love New York" präsentierte die 67-Jährige auch mehrere Songs ihres neuen Albums "Confessions II". Die Platte erscheint am 3. Juli und gilt als Nachfolger ihres Erfolgsalbums "Confessions on a Dance Floor" von 2005.