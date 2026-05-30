Madonna packt aus: Mit dieser bekannten Persönlichkeit hatte sie ihre heißeste Nacht

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Bereits mehrfach sorgte die berühmte Blondine Madonna (67) rund um ihr Liebesleben für Schlagzeilen.

Von Jennifer Schneider

New York - Bereits mehrfach sorgte Madonna (67) rund um ihr Liebesleben für Schlagzeilen. Auch im Zuge der Promotour für ihr neues Album "Confessions II" nahm die Pop-Ikone kein Blatt vor den Mund und verriet, mit welchem Star sie ihre bislang leidenschaftlichste Nacht hatte.

Sängerin Madonna (67) sorgte bereits mehrfach für Gesprächsstoff - nun auch mit ihrem begehrtesten Sex-Partner.
Sängerin Madonna (67) sorgte bereits mehrfach für Gesprächsstoff - nun auch mit ihrem begehrtesten Sex-Partner.  © DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Statt einer klassischen Interviewreihe setzte die 67-jährige Sängerin dabei auf eine ganz eigene Vermarktung ihrer neusten Platte.

Im Zuge ihres Albums drehte Madonna ein ausgefallenes Video mit diversen bekannten Persönlichkeiten, wie etwa dem Dramatiker Jeremy O. Harris (36), Designer Raul Lopez (33) und dem Moderator Marcello Gutierrez.

Wenige Tage vor der Veröffentlichung des Promoclips lagen dem Magazin Page Six bereits einige pikante Details aus der privaten Gesprächsrunde der Promis vor. Besonders das wilde Liebesleben der Blondine rückte dabei in den Fokus der Unterhaltung.

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Als Lopez die "Like a Virgin"-Interpretin nach ihrem feurigsten Liebesabenteuer fragte, reagierte die 67-Jährige zunächst zurückhaltend.

Nach kurzem Zögern brach sie jedoch ihr Schweigen. "Ich werde nur die Namen von Toten nennen", zitierte das Newsportal die Sängerin. Im Zuge dessen flüsterte Madonna den Namen "John F. Kennedy Jr. (†38)", woraufhin ihre Gäste des Clips überraschend reagierten.

Die Pop-Ikone bestätigte schließlich ihre leidenschaftliche Romanze mit dem verstorbenen Juristen durch ein zustimmendes "Mmm hmm".

John F. Kennedy Jr. soll trotz Ehe mehrfach fremdgegangen sein

Der US-amerikanische Jurist John F. Kennedy Jr. (†38) und die Publizistin Carolyn Bessette (†33) gaben sich 1996 das "Ja"-Wort.
Der US-amerikanische Jurist John F. Kennedy Jr. (†38) und die Publizistin Carolyn Bessette (†33) gaben sich 1996 das "Ja"-Wort.  © MANNY CENETA / AFP

Der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy (†46) galt zu seiner Zeit als gefragter Junggeselle und pflegte im Laufe der Jahre einige Romanzen.

Auch während seiner Ehe mit Carolyn Bessette (†33) soll der Casanova laut zahlreicher Medienberichte nichts an seinem ausschweifenden Lebensstil geändert haben.

Zu seinen wohl bekanntesten Liebeleien zählten Daryl Hannah (65), Sarah Jessica Parker (61), Madonna und die verstorbene Prinzessin Diana (†36). Die Seitensprünge des verstorbenen 38-Jährigen hielten jedoch nicht lang an.

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Im Jahr 1999 kamen der Jurist und seine Frau Carolyn bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

Wie lang die Affäre zwischen ihm und der 67-jährigen Sängerin andauerte, blieb bei dem Promoclip unbeantwortet.

Titelfoto: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP