"Malcolm mittendrin"-Star beichtet: "Ich habe noch nie ..."

Heute grüßt Muniz (38) öfter von der Rennstrecke als vom Film-Set. © Screenshot/Instagram/frankiemuniz4

"Ich bin 38. Ich habe noch nie einen Schluck Alkohol getrunken. Ich habe nie Drogen genommen." Das gab Muniz im Podcast von Schauspielerin Mayim Bialik (48, "Amy Farrah Fowler" aus "The Big Bang Theory") zu Protokoll.

Von 2000 bis 2006 war Muniz als "Malcolm" mittendrin. Dabei lernte er früh das ausschweifende Leben in Hollywood kennen. "Ausgerastet", so wie andere Kinderstars vor und nach ihm, sei er aber nie.

Mit 18 Jahren habe der Schauspieler das erste Mal in der Nähe von Cannabis gestanden, habe aber widerstehen können. "Ich hatte das Gefühl, dass ich es schon so lange ohne geschafft hatte, dass ich dachte: 'Ich fange jetzt nicht damit an'", so Muniz.

Kleine Dinge, wie der Wegzug aus Hollywood im Jahr 2008, hätten ihm "das Leben gerettet". Anstatt sich im Rampenlicht zu sonnen und vielleicht den Boden unter den Füßen zu verlieren, habe der 38-Jährige damals lieber in den Himmel und auf Bäume gestarrt.