Hochzeit mit älterem Ex-Kicker? Matthias Reim findet klare Worte zu Plänen seiner Tochter

Köln - Hochzeitssegen oder Familienzoff? In einem Interview hat Marie Reim (26) jetzt verraten, wie ihr Vater Matthias Reim zu ihrem aktuellen Promi -Partner steht. Die Aussagen des 67-Jährigen sind überdeutlich!

Seit knapp einem Jahr ist Marie Reim (26) mit Ex-Fußballprofi Raphael Wolf (38) liiert. © Instagram/mariereim_official (Screenshot)

Seit 2025 ist die attraktive Blondine nun schon mit dem ehemaligen Fußballprofi Raphael Wolf (38) liiert. Und der "Verdammt, ich lieb Dich"-Interpret scheint von dem Mann an der Seite seiner Tochter tatsächlich schwer angetan zu sein.

"Mein Vater hat gesagt, dass er sich Raphael als Schwiegersohn vorstellen kann", plaudert Marie gegenüber "t-online" aus dem Nähkästchen. Eines Abends habe er sich sogar zu ihr herüber gebeugt und klar formuliert: "Den kannst Du heiraten!"

Die 26-Jährige sieht darin ein starkes Zeichen, denn derlei offene und ehrliche Worte über einen ihrer Lebensgefährten habe sie von ihrem Vater bis dato noch nie zu Ohren bekommen, wie sie offenbarte.

Während Mama und Schlagerqueen Michelle (54) also aktuell das bittere Beziehungs-Aus mit ihrem 25 Jahre jüngeren Ex-Verlobten Eric Philippi (29) verkraften muss, schwebt ihre Tochter noch immer auf Wolke sieben.