Hochzeit mit älterem Ex-Kicker? Matthias Reim findet klare Worte zu Plänen seiner Tochter
Köln - Hochzeitssegen oder Familienzoff? In einem Interview hat Marie Reim (26) jetzt verraten, wie ihr Vater Matthias Reim zu ihrem aktuellen Promi-Partner steht. Die Aussagen des 67-Jährigen sind überdeutlich!
Seit 2025 ist die attraktive Blondine nun schon mit dem ehemaligen Fußballprofi Raphael Wolf (38) liiert. Und der "Verdammt, ich lieb Dich"-Interpret scheint von dem Mann an der Seite seiner Tochter tatsächlich schwer angetan zu sein.
"Mein Vater hat gesagt, dass er sich Raphael als Schwiegersohn vorstellen kann", plaudert Marie gegenüber "t-online" aus dem Nähkästchen. Eines Abends habe er sich sogar zu ihr herüber gebeugt und klar formuliert: "Den kannst Du heiraten!"
Die 26-Jährige sieht darin ein starkes Zeichen, denn derlei offene und ehrliche Worte über einen ihrer Lebensgefährten habe sie von ihrem Vater bis dato noch nie zu Ohren bekommen, wie sie offenbarte.
Während Mama und Schlagerqueen Michelle (54) also aktuell das bittere Beziehungs-Aus mit ihrem 25 Jahre jüngeren Ex-Verlobten Eric Philippi (29) verkraften muss, schwebt ihre Tochter noch immer auf Wolke sieben.
Tochter von Matthias Reim spricht von "Liebe auf den ersten Blick"
Spricht sie über ihren Liebsten, kommt Marie aus dem Schwärmen kaum noch heraus. Es sei "Liebe auf den ersten Blick" gewesen. Schon beim ersten Treffen habe sie gespürt, dass der frühere Spitzen-Torwart ihr "Traummann" ist. An Heirat habe sie schon gleich zum Anfang der Beziehung gedacht.
Inzwischen sind die beiden Turteltauben nicht mehr nur privat, sondern auch beruflich eng miteinander verbunden. Schon im vergangenen Jahr hatte Raphael das Management von Marie übernommen.
Vor dem Sprung in die Musikbranche spielte der 38-Jährige sowohl in Deutschland (unter anderem Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf) als auch in Österreich und absolvierte insgesamt 152 Spiele im Oberhaus. Im Jahr 2024 erklärte er seine aktive Karriere aufgrund körperlicher Probleme dann für beendet.
Wo genau es zwischen den beiden gefunkt hat, ist nicht bekannt. Einen kleinen Hinweis hatte Marie an anderer Stelle aber schon einmal gegeben. Demnach hätten sie und Raphael sich "ganz klassisch in der echten Welt" und "nicht über eine App" kennengelernt.
Titelfoto: Bildmontage: Bodo Schackow/dpa, Instagram/mariereim_official (Screenshot)