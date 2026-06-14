Nach Liebes-Aus mit Michelle: Ex-Verlobter Eric Philippi geht jetzt radikalen Schritt
Köln - Eric Philippi (29) hat sich wenige Wochen nach der Trennung von Michelle (54) zu einem radikalen Schritt entschlossen. Eine Versöhnung scheint damit endgültig vom Tisch!
Die Verkündung ihrer Trennung im Mai 2026 schlug in der Schlager-Welt ein wie eine Bombe. Erst zwei Monate zuvor hatte der 29-Jährige seiner Verlobten bei deren Tournee-Finale in Berlin auf der Bühne einen erneuten Heiratsantrag gemacht.
Michelle schwebte auf Wolke sieben, von der sie kurz darauf jedoch jäh heruntergerissen wurde. Jetzt hat ihr ehemaliger Lebensgefährte weitere Konsequenzen gezogen, um ihre einstige Liebe wohl endgültig zu beerdigen.
Heimlich, still und leise löschte Eric auf seinem Instagram-Kanal sämtliche Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Von den geposteten innigen Pärchenfotos fehlt inzwischen jede Spur. Auch die Aufnahmen des doppelten Antrags sind weg.
Dieser digitale Kahlschlag verdeutlicht, dass ein Comeback für das einstige Traumpaar der Schlagerwelt wohl ausgeschlossen scheint. Ihre Community hatte unter den Social-Media-Beiträgen bis zuletzt auf einer Versöhnung gehofft.
Schlager-Star Michelle schon fast traditionell ohne Glück bei der Männerwahl
Fast auf den Tag genau drei Jahre waren die 54-Jährige und der 29-jährige Musiker ein Paar. Über die genauen Gründe für das Scheitern ihrer Romanze schweigen die beiden weiter beharrlich.
Zuletzt hatte Michelle jedoch mit einem über halbstündigen Live-Video auf Instagram für Schlagzeilen gesorgt. Darin gestand sie ihren Fans unter Tränen, nach der unerwarteten Trennung "durch alle Höllen gegangen" zu sein.
Auch die "Wer Liebe lebt"-Interpretin hat auf ihrem Kanal bereits gründlich aussortiert. Nur wenige Aufnahmen zeugen noch von der besonderen Verbindung, welche die beiden drei Jahre lang nach außen stets medienwirksam kommuniziert haben.
Schon in der Vergangenheit bewies die Sängerin, die mittlerweile ihre Karriere beendet hat, bei der Partnerwahl eher kein glückliches Händchen. Sie hat drei Kinder von drei verschiedenen Männern und war bereits zweimal verheiratet.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa