Mariella D'Auria reagiert auf unverschämte Kritik: "Dieser Satz kann echt verunsichern"

Köln - Mariella D'Auria musste sich jüngst mit einem ziemlich unverschämten User-Kommentar herumschlagen. Die " First Dates "-Kellnerin nahm den fiesen Seitenhieb prompt zum Anlass, eine wichtige Botschaft über ihren Instagram -Kanal zu verbreiten.

"Ich finde, es ist superwichtig zu sagen, dass wenn du etwas tust, was dich glücklich macht, dann ist das niemals weggeschmissen", stellte die Zwillingsmama in einem neuen Beitrag klar und gab dem User noch einen weiteren Denkanstoß mit auf den Weg!

"Wie kann man sein Leben nur so wegschmeißen?", hatte der Follower nämlich in der Kommentarspalte geätzt, woraufhin Mariella es sich nicht nehmen ließ, ausführlich auf den Vorwurf einzugehen.

Eigentlich ein ziemlich unverfänglicher Post, den ein User jedoch zum Anlass nahm, harsche Kritik an der Brünette zu üben.

"Was angefangen hat als Nebenjob während des Studiums, ist jetzt einfach mein Traumjob. Hätte mir das jemand vor acht Jahren gesagt, hätte ich es nicht geglaubt", hatte die Kölnerin zu einem Schnappschuss geschrieben, auf dem sie im "First Dates"-Restaurant von Roland Trettl (54) zu sehen war.

"Wenn man seinen Weg vielleicht noch nicht so richtig gefunden hat und diesen Satz hört, kann das echt verunsichern", mahnte Mariella nämlich und betonte gegenüber ihren Fans, dass diese sich nicht von derartigen Aussagen beirren lassen sollten.

Stattdessen hatte die "First Dates"-Kellnerin eine viel bessere Botschaft für ihre Community: "Glaub an dich und an deine Träume", ermutigte sie ihre Anhänger - wobei sie sich übrigens erneut demonstrativ von ihrem Arbeitsplatz aus gezeigt hatte.

Diese Botschaft dürfte wohl auch der Kritiker verstanden haben.