Mario Barth in "Staatskontrolle" am BER: "Hab mich ein bisschen erschrocken"

Berlin - "Home Sweet Home" heißt es für Mario Barth (50), der vor kurzem in seinem geliebten Berlin angekommen ist, doch die Rückkehr war diesmal nicht ganz so herzlich, wie er es sonst gewohnt ist.

Doch was war passiert? Dieses Mal ist der Promi bei seiner Ankunft offenbar an einen äußerst peniblen Sicherheitsmann geraten.

Mario Barth hat sich direkt vom BER bei seinen Fans gemeldet, um ihnen eine Geschichte zu erzählen. © Screenshot/Instagram/mariobarth (Bildmontage)

"Heute hatte ich einen Kapitän Klugscheißer, der mir mit den AGBs kam und sagte, man sollte doch vor jedem Flugantritt alle AGBs durchlesen", schilderte der Comedian den Vorfall und musste sich dabei das Lachen verkneifen.

Sein Gegenüber würde das schließlich auch tun, ergänzte der 50-Jährige den Gesprächsverlauf. Daraufhin habe er den Mitarbeiter gefragt, ob der das denn bei iTunes auch tun würde? "Selbstverständlich", gab Mario seinen Gesprächspartner wieder. "Das machen wir natürlich alle", stellte Barth ironisch fest.

Konkret ging es um eine Powerbank, erklärte der TV-Star, die er daraufhin aus seinem Gepäck holen wollte, um sie dem Mann zu zeigen. Doch das wurde ihm barsch untersagt.

"Ich darf das Gepäck nicht anfassen, wenn es in Staatskontrolle ist", äffte der Berliner das ihm erteilte Verbot nach und stellte fest: "Ich hab mich ein bisschen erschrocken", was an der gewählten Ausdrucksweise gelegen habe.

Am Ende zeigte Mario Barth sich dann aber doch wieder versöhnlich: "Solltet Ihr an so einen kommen - es sind nicht alle so, 99 Prozent sind nett". Jetzt genießt der Komiker erst einmal seine Sommerpause abseits der Bühne.