Mario Barth gendert nicht und wird von TikTok gesperrt: Doch eines kann er nicht fassen

Mario Barth (51) macht aus einem vermeintlichen Fehldruck aus seinem Online-Shop Geld. © Screenshot/Instagram/mariobarth (Bildmontage)

"Da ist die TikTok-Polizei wieder mal schnell gewesen. Zack, gesperrt", schrieb der Comedian unter seinen Post vom vergangenen Dienstag auf Instagram.

Auslöser waren vermeintlich fehl bedruckte T-Shirts aus seinem Online-Shop. Auf der Vorderseite ist der Aufdruck "Ich gender nicht! Ich habe einen Schulabschluss" und auf der Rückseite "Halt die F*****! Dich hat keiner gefragt" zu lesen.



In seinem zuvor auf Social Media veröffentlichten Video am Montag erklärte der Berliner in diesem Zusammenhang, dass er von Gendern gar nichts hält und führte in seinem Post eine "repräsentativer Umfrage" an, wonach sich 80 Prozent der Bevölkerung gegen geschlechterspezifische Formulierungen aussprechen würden.

"Tendenz ist steigend", erklärte der 51-Jährige und ließ sich trotz TikTok-Polizei nicht von seiner Meinung abbringen.