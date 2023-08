Minus 138 Grad! Mario Barth eiskalt erwischt, doch die Fans denken nur an diese Kleinigkeit

Mal wieder ist die Freundin schuld: Bei einer besonderen Beauty-Behandlung hat Comedian Mario Barth (50) einen Kälteschock in Kauf genommen. © Screenshot/Instagram/mariobarth, Gerald Matzka/dpa (Bildmontage)

Schuld an dem Schreckensszenario, das Mario Barth in seinem neuesten Post auf Instagram schildert, trägt - wie sollte es auch anders sein - dessen bessere Hälfte.

"Meine Freundin hat davon gehört, das eine Behandlung bei -138 Grad total gesund sein soll. Regt den Stoffwechsel an, man verliert bis zu 700 Kalorien in drei Minuten und ist auch gar nicht so kalt wie man glaubt", beginnt der 50-Jährige seine "wahre Jeschichte".

Bei einem gemeinsamen Spa-Besuch sei das Pärchen dann tatsächlich auf ein solches Gerät gestoßen, fährt Barth fort. Während die Freundin begeistert gewesen sei, habe bei ihm die Skepsis überwogen.

"Sie: Schatz, die haben hier so ein Gerät was auf minus 140 Grad geht. Das ist total gesund! Ich: Super, du hast bei plus 24 Grad schon kalte Füße. Na dann viel Spaß. Sie: Ich traue mich noch nicht! Ich: Dann lass es!", gibt der Berliner das sich daraus entspinnende Gespräch wieder.

Am Ende setzt sich bei Barth, wie immer, die Frau durch. Und weil die sich nicht so recht traut, aber doch gerne wissen will, "ob das so geil ist, wie ALLE sagen", heißt es für den Comedian: ab in den "Gefrierschrank"!

Da hilft kein Maulen ("Wie geil oder, sie hat Angst das was passiert, aber ich soll schon mal reingehen") und so wird Barth selbst unfreiwilliger Tester des neumodischen Wellness-Geräts.