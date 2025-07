Monika Hansen ist tot: Meret Becker verabschiedet sich von ihrer Mutter

Monika Hansen ist im Alter von 82 Jahren verstorben. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Meret hat sich in der Nacht zu Dienstag mit einem rührenden Beitrag bei Instagram von ihrer Mama verabschiedet.

Demnach ist die Wahlberlinerin bereits am 26. Juni 2025 verstorben. Zur Todesursache machte die 56-Jährige keine Angaben.

"Most beautiful woman in the world has left. She's free - she has always been", schrieb Becker bei der Social-Media-Plattform, zu Deutsch: "Die schönste Frau der Welt ist gegangen. Sie ist frei - das war sie schon immer."