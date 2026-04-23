"Habe es hinterher sehr bereut": Markus Lanz ärgert sich über eigene Moderation

Hamburg - Am Mittwochabend wirkte die Sendung vom Vortag bei Markus Lanz (57) noch nach. Der Grund: Im Verlauf der Gesprächsrunde über den Iran-Krieg fiel ein Wort, dessen Bedeutung der Moderator nicht erfragt hatte. In der folgenden Ausgabe hatte er jedoch nochmals die Gelegenheit dazu.

Am Mittwochabend wollte Markus Lanz (57, l.) den Begriff "Best-Case-Szenario" mit dem Autor Frank Umbach (63) klären. © ZDF/Cornelia Lehmann (2)

So brachte auch der Gast Frank Umbach (63) am Mittwochabend ein "Best-Case-Szenario" während der Diskussion über einen möglichen Kerosin-Mangel ins Spiel.

"Ich habe es hinterher sehr bereut, dass ich da nicht nochmal deutlicher nachgefragt habe", ärgerte sich der Moderator.

"Das scheint so ein Wording zu sein, auf das man sich geeinigt hat. Was ist denn ein Best-Case-Szenario? Wenn die Straße morgen, übermorgen oder nächste Woche aufgeht?", wollte Lanz endlich wissen.

Darauf erklärte der Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Energiesicherheit: "Dass die Straße [von Hormus] tatsächlich kurzfristig aufgeht, wobei da viele kritische Anmerkungen zu machen sind [...]. Denn selbst wenn die Straße aufmacht [...], wird es ja dauern, bis die 1000 Tanker und Containerschiffe da durchkommen."

Es gebe Reedereien, die etwas risikobereiter seien - etwa die Griechen. Andere wiederum würden erstmal abwarten.