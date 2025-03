"Schrumpfgermanen": Markus Lanz spricht in Sendung von "historischem Moment"

Hamburg/Berlin - Am Dienstag konstituierte sich der 21. Deutsche Bundestag. Nachdem die FDP und das bis dato als Gruppe agierende BSW ihre Plätze räumen mussten, vergrößerte sich die AfD dagegen deutlich. Als zweitstärkste Kraft besitzt deren Fraktion nun 152 Plätze (statt zuvor 83). Was also bedeutet die wachsende Macht des rechten Randes? Dieser Frage wollte Markus Lanz (55) nur wenige Stunden nach der Einberufung des neuen Parlaments auf den Grund gehen.