"Wie schlimm ist es wirklich?": Als Markus Lanz über Regierung spricht, kommt bittere Antwort
Hamburg - In seiner Sendung vom Dienstagabend widmete sich Markus Lanz (57) dem "Überleben der deutschen Regierung", wie es der Moderator selbst formulierte. Im Gespräch mit seinen Gästen wollte er herausfinden, in welchem Zustand sich die Koalition derzeit befindet.
"Wie schlimm ist es denn wirklich?", fragte Lanz die politische Korrespondentin der "Zeit", Mariam Lau (64).
Von ihr kam prompt eine bittere Antwort: "Ich habe noch nie so häufig gehört, dass es nicht mehr geht - und zwar von beiden Seiten." Lanz hakte nach: "Auch nicht zu Ampel-Zeiten?" Die Journalistin: "Ne, so häufig nicht, wobei man im Nachhinein ja erfahren hat, dass die FDP sehr konzentriert darauf hingearbeitet hat."
Die Vertreter von Schwarz-Rot würden jedoch wissen, dass es keine Alternative gebe. "Natürlich wird über eine Minderheitsregierung - genauso wie die Vertrauensfrage - gesprochen. Aber ich kenne niemand aus der ersten Reihe, der ernsthaft sagt, dass eine Minderheitsregierung ein Ausweg wäre."
Weiter plauderte Lau aus dem politischen Nähkästchen: "Was ich mal gehört habe von jemandem, der es aber auch nicht will, ist, dass man sagt, es wird ein Haushalt beschlossen, dann wirft Merz die SPD-Minister raus, besetzt das Kabinett komplett mit eigenen Leuten und es müssen dann keine Beschlüsse mehr gefasst werden. Das ist natürlich Wahnsinn, weil immer Beschlüsse gefasst werden müssen [...]."
CDU-Mann Norbert Röttgen über schwarz-rote Koalition: "Gibt keine andere Mehrheit"
Im weiteren Verlauf wollte Markus Lanz auch die Meinung vom CDU-Politiker Norbert Röttgen (60) hören. "Wie dramatisch ist es denn gerade?", versuchte er in Erfahrung zu bringen.
Daraufhin erklärte der Christdemokrat zunächst, dass er keinen Punkt seiner Vorrednerin bestätigen könne. "Ich komme heute Abend in die Sendung aus einer zweitägigen Klausurtagung des Vorstands der CDU/CSU-Fraktion. Dass es nicht mehr geht, hat da kein Mensch gesagt - auch nicht beim Abendessen oder beim Bier oder sonst was."
Man wisse genau, dass es bei der aktuellen Lage keine Alternative für eine Koalition gebe. "Wir haben eine Mehrheit. Es gibt keine andere Mehrheit", ist Röttgen überzeugt.
Die komplette, rund 76-minütige Folge mit allen Aussagen und Standpunkten kann in der ZDF-Mediathek auf Abruf angesehen werden.
Titelfoto: ZDF/Markus Hertrich