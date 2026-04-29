"Wie schlimm ist es wirklich?": Als Markus Lanz über Regierung spricht, kommt bittere Antwort

Hamburg - In seiner Sendung vom Dienstagabend widmete sich Markus Lanz (57) dem "Überleben der deutschen Regierung", wie es der Moderator selbst formulierte. Im Gespräch mit seinen Gästen wollte er herausfinden, in welchem Zustand sich die Koalition derzeit befindet.

Journalistin Mariam Lau (64) teilte in der Sendung von Markus Lanz (57) ihre aktuellen Erlebnisse aus dem Politikbetrieb. © ZDF/Markus Hertrich

"Wie schlimm ist es denn wirklich?", fragte Lanz die politische Korrespondentin der "Zeit", Mariam Lau (64).

Von ihr kam prompt eine bittere Antwort: "Ich habe noch nie so häufig gehört, dass es nicht mehr geht - und zwar von beiden Seiten." Lanz hakte nach: "Auch nicht zu Ampel-Zeiten?" Die Journalistin: "Ne, so häufig nicht, wobei man im Nachhinein ja erfahren hat, dass die FDP sehr konzentriert darauf hingearbeitet hat."

Die Vertreter von Schwarz-Rot würden jedoch wissen, dass es keine Alternative gebe. "Natürlich wird über eine Minderheitsregierung - genauso wie die Vertrauensfrage - gesprochen. Aber ich kenne niemand aus der ersten Reihe, der ernsthaft sagt, dass eine Minderheitsregierung ein Ausweg wäre."

Weiter plauderte Lau aus dem politischen Nähkästchen: "Was ich mal gehört habe von jemandem, der es aber auch nicht will, ist, dass man sagt, es wird ein Haushalt beschlossen, dann wirft Merz die SPD-Minister raus, besetzt das Kabinett komplett mit eigenen Leuten und es müssen dann keine Beschlüsse mehr gefasst werden. Das ist natürlich Wahnsinn, weil immer Beschlüsse gefasst werden müssen [...]."