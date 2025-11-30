Nach 15 Jahren Ehe: Trennung bei Maybrit Illner
Berlin/Düsseldorf - ZDF-Moderatorin Maybrit Illner (60) und ihr Ehemann René Obermann (62), der ehemalige Telekom-Chef, sind getrennt. Die Beziehung der beiden Promis war 2007 bekannt geworden, 2010 wurde geheiratet, jetzt ist alles aus.
"Wir bitten, unsere Privatsphäre und die unserer Familie zu respektieren", teilten Illner und Obermann am Sonnabend gemeinsam gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mit.
Sowohl Illner als auch Obermann hatten 2010 zum zweiten Mal geheiratet. Maybrit Illner hatte 1999 die Moderation von Berlin "Mitte" übernommen, 2007 wurde das Format in "maybrit illner" umbenannt.
Obermann war bis 2013 für die Telekom tätig, saß anschließend in den Aufsichtsräten von Eon, Thyssenkrupp und der Allianz. Seit 2020 ist er der Vorsitzende des Verwaltungsrats von Flugzeugbauer Airbus.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa