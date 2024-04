AfD-Chef bei "Maybrit illner" unter Beschuss: "Armutszeugnis" und "Landesverrat"

Von links: Armin Laschet (63, CDU), Tino Chrupalla (49, AfD), Maybrit Illner (59), Melanie Amann (46), Siegfried Russwurm (60) und Juli Zeh (49) kommen miteinander ins Gespräch. © ZDF/Jule Roehr

Vertritt die AfD deutsche Interessen oder biedert sie sich China und Russland an?

Am Montag hatte die Dresdner Polizei einen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah (47), unter dem Vorwurf der Spionage für China festgenommen.

"Wir werden klare Konsequenzen ziehen, wenn sich diese Dinge gegen den Herrn Krah und Herrn Bystron bestätigen", sagte Chrupalla am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner".

Melanie Amann (46), die stellvertretende Chefredakteurin des "Spiegel", stellte Chrupalla daraufhin ein "Armutszeugnis" aus.

Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet (63, CDU) ergänzte: "Solche Zustände hat es in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Ausmaß an Landesverrat noch nicht gegeben."

Chrupalla wies die Vorwürfe hingegen zurück: Bis klare Beweise vorliegen würden, gelte grundsätzlich die Unschuldsvermutung.