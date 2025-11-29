Nach 15 Jahren Ehe: Trennung bei Maybrit Illner

Berlin/Düsseldorf - ZDF-Moderatorin Maybrit Illner (60) und ihr Ehemann René Obermann (62), der ehemalige Telekom-Chef, sind getrennt. Die Beziehung der beiden Promis war 2007 bekannt geworden, 2010 wurde geheiratet, jetzt ist alles aus.

Maybrit Illner (60) und ihr Ehemann René Obermann (62) kommen 2012 zur Verleihung des Fernsehpreises. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

"Wir bitten, unsere Privatsphäre und die unserer Familie zu respektieren", teilten Illner und Obermann am Sonnabend gemeinsam gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mit.

Sowohl Illner als auch Obermann hatten 2010 zum zweiten Mal geheiratet. Maybrit Illner hatte 1999 die Moderation von Berlin "Mitte" übernommen, 2007 wurde das Format in "maybrit illner" umbenannt.



