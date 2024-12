Mega-Trubel in Köln! Robbie Williams feiert Weltpremiere

Köln - Der britische Popstar Robbie Williams (50) hat in Köln seine neue Filmbiografie "Better Man - Die Robbie Williams Story" vorgestellt.

Sänger Robbie Williams (50) hat am Sonntagabend seine Filmbiografie vorgestellt. © Henning Kaiser/dpa

Bei der Deutschland-Premiere wurde Williams, der im langen, rosafarbenen Wintermantel über den roten Teppich ging, von Schauspieler Jonno Davies (32) ("Kingsman: The Secret Service") und Regisseur Michael Gracey ("The Greatest Showman") begleitet.

"Es ist vermutlich das wichtigste Projekt meines Lebens. Zumindest nach meinem Song 'Angels', der mir eine Karriere geschenkt hat, ist der Film mein wichtigstes Projekt", sagte Williams der Deutschen Presse-Agentur. "Ich brauche ihn, um mir all das zu ermöglichen, was ich bis zu meinem Tod noch machen möchte."

Der zweistündige Film, in dem der Musiker als computergenerierter Affe dargestellt wird, zeigt dessen Karriereanfänge als Teenager mit Take That, das Zerwürfnis mit der Boyband, seine Alkoholsucht und vor allem die schwierige Beziehung zu seinem Vater. Er soll am 2. Januar 2025 in die deutschen Kinos kommen.