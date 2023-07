Ex-Mann "ausgelöscht": Megan Fox lässt Liebes-Tattoo überstechen

Vier Jahre nachdem sich Fox von ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (49) getrennt hat, hat sich die 37-Jährige jetzt auch von der letzten Erinnerung an den Vater ihrer drei Kinder verabschiedet: dem Tattoo mit dem Schriftzug "Brian" an ihrem rechten Hüftknochen.

Für das sogenannte "Cover-up" vertraute sich Megan Fox dem Tätowierer Jesse an. Der Künstler aus dem US-Bundesstaat Delaware ist spezialisiert auf feine Linien, minimalistische sowie geometrische Motive. Auf seinem Instagram-Kanal verlinkte er die Schauspielerin und bedankte sich.

"Mit ist es gelungen, das alte Tattoo komplett unter der neuen Schlange und den Blumen, die sie haben wollte, zu verstecken. Ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten, die mir das Tätowieren gegeben hat, und für all die coolen Leute, die ich auf meinem Weg getroffen habe", schrieb der Tattoo-Künstler.



In einer Instagram-Story postete Jesse zudem eine selbstgemalte Bleistiftzeichnung aus seiner Schulzeit. Darauf zu sehen: ein Porträt von Megan Fox. "Habe ich in der Mittelstufe gemalt. Verrückt wie das Leben so spielt", so der Tätowierer.