MGK wird Papa: Rapper ändert sein Leben für gemeinsames Baby mit Megan Fox

Die "Transformers"-Schauspielerin hatte bereits am 11. November auf Instagram die freudige Baby-Nachricht mit ihren Fans geteilt. Sie postete ein Bild, welches ihren Babybauch zeigte sowie den positiven Schwangerschaftstest.

Damit sind nun auch die letzten Zweifel am gemeinsamen Babyglück von Fox und Kelly aus dem Weg geräumt.

Bei X schrieb der zukünftige Papa am Montag: "Ich werde mich nächste Woche in der Wüste isolieren, um dieses Album von Grund auf neu zu starten. Wenn die Inspiration ungehindert durch mich fließt, erreichen wir das Ziel im Handumdrehen. Keine Sorge." Kelly fügte hinzu: "Schließlich werde ich Vater."

Bildmontage: PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Instagram/Screenshot/meganfox

Us Weekly will von Insidern erfahren haben, dass das Paar überglücklich ist, bald Nachwuchs zu bekommen. "Beide sind begeistert und freuen sich darauf, gemeinsam Eltern zu werden", so der Insider. "Die Schwangerschaft bringt sie einander näher."

Um sich auf die Geburt seines Kindes vorzubereiten, solle Kelly, laut dem Insider, "große Veränderungen in seinem Leben vorgenommen haben, um der beste Partner und der beste Elternteil zu sein, der er sein kann."

Damit scheint die Achterbahn der Gefühle des Promi-Paars endlich beendet. Nach ihrer geplatzten Verlobung brodelte im März die Gerüchteküche um ein finales Aus der Beziehung. Doch nur wenige Zeit später waren die Turteltauben wieder gemeinsam unterwegs.