US-Rapperin von ihrem Mitarbeiter verklagt, weil sie es vor seinen Augen getrieben hat!

Los Angeles - Die US-Rapperin " Megan Thee Stallion " (29) wurde am Dienstag von ihrem Kameramann verklagt, weil sie es vor seinen Augen mit einer anderen Frau getrieben haben soll.

Am nächsten Tag habe Megan Thee Stallion ihren Bediensteten vehement angewiesen, kein Wort über die feuchtfröhliche Nummer zu verlieren. 2023 sei Garcia dann gekündigt worden. Nun beschäftigt sich das Gericht in Los Angeles mit dem Fall.

Zwischen einer der Begleiterinnen und der 29-jährigen Grammy-Gewinnerin soll es plötzlich heiß hergegangen sein. Für Garcia allerdings kein Vergnügen. In der Anklageschrift sei von "unerträglichen Arbeitsbedingungen" die Rede.

Neben der obszönen Handlung im SUV seien auch weitere Fehltritte der Rapperin ihrem Kameramann gegenüber Teil der Anklage. So sei Garcia mehrfach aufgrund seines Gewichts von ihr beleidigt worden: "Was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, ist, dass es in der Unterhaltungsbranche keine Personalabteilung gibt!"