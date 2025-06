Mehr als drei Millionen Gäste erwartet: Das sind die Top-Acts der Kieler Woche

"Ob Spiellinie auf der Krusenkoppel, Windjammerparade, Internationales Städteforum, Junge Bühne oder Internationaler Markt, ob Stadtteilfeste oder Kieler Woche Schnapper: Unsere Kieler Woche vereint Weltoffenheit, Gleichberechtigung, Teilhabe und Völkerverständigung – all das ist ein kostbares Gut, das wir in den vergangenen Jahren weiter entwickelt und bewahren konnten", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (53, SPD ) der Deutschen Presse-Agentur.

Offiziell los geht es zwar erst am Samstag, doch schon am Freitag ist in der Innenstadt und am Wasser erfahrungsgemäß reichlich Trubel.

Im vergangenen Sommer hatten knapp 3,5 Millionen Menschen das Sommerfest laut Veranstaltern besucht. (Archivfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Vor allem aber bleibt das Sommerfest ein Segelsportereignis. Zu den Regatten haben sich 4000 Sportlerinnen und Sportler aus mehr als 60 Nationen mit rund 1500 Booten und anderen Wassersport-Geräten angemeldet.

Erstmals finden Wettbewerbe auf 14 Regattabahnen statt auf nur 10 parallelen Rennbereichen statt. Neu ist der zweite Standort neben Kiel-Schilksee in Stein (Kreis Plön) auf der anderen Fördeseite. Erwartet werden Aktive aus mehr als 50 Nationen in 22 Bootsklassen.

Die Marine erwartet rund zwei Dutzend Schiffe aus zwölf Ländern mit insgesamt knapp 1500 Soldaten. Das deutsche Segelschulschiff "Gorch Fock" kehrt am 26. Juni nach Kiel zurück und soll am 28. Juni die traditionelle Windjammer-Parade auf der Förde anführen.

Besucher haben zuvor am 27. Juni die Gelegenheit, an Bord zu gehen. Bereits am Eröffnungswochenende laden andere Marineschiffe an zwei Tagen zu Besuchen ein. Enden wird die Kieler Woche am 29. Juni mit einem Abschluss-Feuerwerk mit Drohnen über der Förde.