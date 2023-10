Mehr Konzert-Absagen: "Medizinischer Notfall in der Familie" betrifft in Wahrheit Sängerin Pink!

Sängerin Pink muss weitere Konzerte in den USA absagen und beichtet ihren Fans, dass der "medizinische Notfall in der Familie" sie selbst betrifft.

Von Dana-Jane Kruse

USA - Erst vor wenigen Tagen sagte Sängerin Pink (44) kurzfristig zwei Konzerte in den USA ab. Als Grund dafür nannte sie ihren Fans einen "medizinischen Notfall in der Familie". Nun beichtet die "So What"-Interpretin, dass dieser in Wahrheit sie selbst betrifft.

Pink treibt ihren Körper auf Konzerten zu akrobatischen Höchstleistungen. Um so wichtiger ist es, dass die Sängerin bei Auftritten gesund ist. © Christian Petersen / Getty Images via AFP Hat Pink etwa ihre Fans angeflunkert? Streng genommen gehört sie selbst ja auch zu ihrer Familie. Wie das Promi-Portal Page Six berichtete, klärte die Sängerin ihre Fans über Instagram darüber auf, dass der "medizinische Notfall innerhalb der Familie" - wegen dem bereits zwei Konzerte in Tacoma im US-Bundesstaat Washington abgesagt werden mussten - sie selbst betrifft. In einem neuen Post vom gestrigen Donnerstagabend enthüllte sie, an einer Atemwegsinfektion zu leiden, der nun weitere Konzerte zum Opfer fallen. Promis & Stars Monica Bellucci und Tim Burton feiern ihr erstes Mal "Es tut mir zutiefst leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich eine Atemwegsinfektion habe, und mein Arzt hat mir mitgeteilt, dass ich am Freitag und Samstag nicht bei den Shows in Vancouver auftreten kann", hieß es in dem Post von Pink.

Verschleppt Pink eine vorangegangene Krankheit?