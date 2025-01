Mehrmalige Miss Germany: Annabella Fleck nach schwerem Unfall in Klinik

"Die Ärzte erzählen mir, was ich für ein Glück hatte, dass ich überlebt habe. Sie meinten, dass ich jetzt zwei Geburtstage hätte: den 26. Dezember und meinen am 29. Dezember", schreibt sie in ihrem Post, der mehrere Fotos und Videos von der Unfallstelle und ihrer Zeit im Krankenhaus zeigt.

Das Krankenhaus dürfte die 27-Jährige wohl inzwischen wieder verlassen haben. © Screenshot/Instagram/Annabella Fleck

Die ehemalige Miss Earth Germany, Miss International Germany und Miss Europe Germany fühlt sich nach dem Vorfall an die ZDF-Miniserie aus dem Jahr 1987, "Anna", erinnert.

In dem damaligen Publikumsmagneten, der in sechs Episoden zum damaligen Jahresende ausgestrahlt wurde, wird die Schülerin Anna Pelzer – Elevin in einer Kinderballettgruppe – bei einem Autounfall an den Wirbeln verletzt und muss ihre Leidenschaft zum Tanzen wieder entdecken und erkämpfen.

Zeitlich zur damaligen Ausstrahlung (25. bis 30. Dezember) passt der Vergleich auf jeden Fall. Und auch inhaltlich lassen sich wohl klare Parallelen adaptieren.

Laut ihrer Instagram-Story ist sie wohl sichtbar auf dem Weg der Besserung und mutmaßlich wieder aus dem Krankenhaus. Zwar lädt sie in ihrer Story noch Bilder von sich am Klinikbett sitzend hoch.

Doch es sind auch Aufnahmen von einem potenziellen Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Adelzhausen zu sehen. Außerdem postete sie ihre Patientenzimmer-Nummer, die Krankenstation und einen Hinweis auf das Diakonissenkrankenhaus Augsburg.

Ob sie das machen würde, wenn sie dort noch aufzufinden wäre, erscheint zumindest ziemlich unwahrscheinlich.